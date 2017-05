Cannes 2017 : Ces deux personnalités ont mis la même robe... le même soir !

Sur le tapis rouge du Festival de Cannes, les stars sortent leurs plus belles robes pour arborer des looks au top et se faire remarquer de tous. Alors que Victoria Abril apparaissait dans une tenue totalement décalée sur la croisette hier, d'autres à l'instar du joli mannequin âgé de seulement 16 ans, se donnent à fond avec des tenues ultra glamour.

Jeudi 18 mai, Thylane Blondeau qui officie comme égérie L'Oréal Paris est arrivée sur le red carpet vêtue d'une robe totalement transparente aux couleurs beiges et aux motifs signés par la très prestigieuse maison de haute-couture Dior. Mais la fille de Véronika Loubry a été victime de malchance. En effet, elle qui pensait avoir joué la carte de l'originalité a craqué sur une robe que l'actrice russe Svetlana Utsinova portait également le même soir...

Une mésaventure que tout le monde espère éviter lors de cette semaine très importante chez les people... Heureusement, pour sa deuxième montée des marches, à l'occasion de la projection du film Okja, la demoiselle a fait un sans faute, dans sa robe dorée Elie Saab !