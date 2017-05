Cannes 2017 : Charlotte Gainsbourg et Lily-Rose Depp, reines du street style

Grâce à la 70e édition de son Festival, la ville de Cannes a volé à Hollywood le titre de capitale du cinéma ! Elle jouit également de celui de capitale de la planète Mode, antre d'un défilé à ciel ouvert auquel participent les nombreuses stars présentes. La preuve en images avec Charlotte Gainsbourg, Bella Hadid et Lily-Rose Depp...

Lundi 15 mai, Charlotte Gainsbourg a été accueillie par une horde de photographes à l'aéroport de Nice. L'actrice de 45 ans portait un bomber Haider Ackermann, un sac Sacai et des baskets blanches Common Projects. Mercredi, jour de la cérémonie d'ouverture et de la projection du film Les Fantômes d'Ismaël, elle portait une robe et des chaussures Saint Laurent.

Bella Hadid est arrivée sur la Côte d'Azur mardi 16 mai, toujours par l'aéroport de Nice. Vêtue d'un perfecto argenté et de chaussures assorties, le top model de 21 ans portait le lendemain (mercredi 17 mai) une tenue ivoire, composée d'une robe à col chemisier, d'un top et d'une mini-jupe en satin Area. Bella a elle aussi assisté à la cérémonie d'ouverture du Festival, habillée d'une robe Alexandre Vauthier.

Mercredi 17 mai, Julianne Moore a été photographiée sur la Croisette. L'actrice de 56 ans, héroïne du film Le Musée des Merveilles (en salles le 15 novembre prochain) et égérie de L'Oréal Paris portait une robe Louis Vuitton et des sandales noires.

Mercredi 17 mai toujours, Eva Herzigová a profité d'un moment de répit quelques heures avant sa montée des marches. Le top model tchèque de 44 ans était vêtu d'une robe argentée Bottega Veneta. Présente à la cérémonie d'ouverture animée par Monica Bellucci, Eva Herzigová a ébloui les photographes dans une tenue dorée Roberto Cavalli.

Emily Ratajkowski comptait, elle aussi, parmi les célébrités spectatrices du coup d'envoi du 70e Festival de Cannes. Avant de se rendre au Palais des festivals, l'actrice et mannequin britannique a d'abord posé ses valises à l'hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes. Arrivée en bateau et vêtue d'une robe Attico, Emily s'est exposée avec style sous le soleil de la Côte d'Azur.

Jeudi 18 mai, lendemain de la cérémonie d'ouverture du Festival, Lily-Rose Depp a été photographiée à sa sortie de l'hôtel Martinez. La très jolie actrice, fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp, portait une robe et des baskets Chanel.

Ce même jeudi, Michelle Williams a participé au photocall du film Le Musée des Merveilles. L'actrice de 36 ans était habillée d'une robe Louis Vuitton issue d'une collection présentée quelques jours plus tôt au Japon.

À quelle(s) star(s) décernez-vous la Palme d'or du meilleur street style de ce début de Festival de Cannes ?