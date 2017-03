Cannes 2017 : Claudia Cardinale photoshopée ? Des retouches qui choquent...

Contacté par le Huffington Post, le Festival de Cannes a renvoyé l'ascenseur à l'agence de graphisme... qui a elle-même renvoyé vers le Festival. Contacté par l'AFP, Thierry Frémaux, le délégué général, s'est dit "pas au courant de la polémique", observant simplement que "l'affiche a[vait] été très bien accueillie". "C'est honteux et irrespectueux de l'image originale, d'une époque, d'une femme et des femmes. Standardisation méprisante ", dénonçait pendant ce temps une internaute, faisant écho à ce désir, volontaire ou non, d'afficher la femme selon nos codes d'aujourd'hui – et non dans son état naturel. "Claudia Cardinale n'était peut-être pas assez mince pour Cannes", "Si même Claudia Cardinale ne peut incarner la beauté sans retouches, on est mal. Affligeant !", "Même Claudia Cardinale jeune, il FAUT la retoucher. Halte à la dictature du centimètre ! Stop aux injonctions de maigreur pour les femmes !", peut-on lire parmi des dizaines de messages d'anonymes sur Twitter.

De son côté, la principale intéressée, Claudia Cardinale, s'est contentée d'exprimer sa fierté dans un communiqué. "En plus d'être honorée et fière d'avoir été choisie pour porter les couleurs de la 70e édition de Cannes, je suis très heureuse du choix de cette photo, a-t-elle commenté. C'est l'image même que je me fais de ce Festival : un rayonnement. Cette danse sur un toit de Rome, c'était en 1959. Nul ne se souvient du nom du photographe, je l'ai oublié aussi. Mais cette photo me rappelle mes débuts, et une époque où je n'aurais jamais imaginé me retrouver un jour monter les marches du plus célèbre palais du cinéma. Joyeux anniversaire !"