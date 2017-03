Cannes 2017 : Claudia Cardinale retouchée ? L'actrice "n'y voit aucune atteinte"

Si le Festival de Cannes, comme l'agence qui l'a réalisée, n'ont pas réagi officiellement à la polémique concernant l'affiche officielle de la 70e édition, Claudia Cardinale s'est chargée de faire taire les mécontents. Star de cette affiche, principale concernée et victime de la retouche, l'iconique actrice italienne de 78 ans a estimé "ne pas avoir de commentaire à faire sur le travail artistique effectué sur cette image", elle a même qualifié les nombreux commentaires de "fausse polémique".

"Il s'agit d'une affiche qui, au-delà de me représenter, représente une danse, un envol, a-t-elle expliqué à l'AFP. Cette image a été retouchée pour accentuer cet effet de légèreté et me transpose dans un personnage rêvé, c'est une sublimation." Selon l'actrice du Guépard, Huit et demi ou Il était une fois dans l'Ouest, "le souci de réalisme n'a pas lieu d'être ici". "Féministe convaincue, je n'y vois aucune atteinte au corps de la femme, a-t-elle ajouté. Il y a en ce moment des choses bien plus importantes à discuter dans notre monde. Ce n'est que du cinéma, ne l'oublions pas."

Voilà une réaction qui risque de surprendre les nombreux anonymes et observateurs qui avaient pointé du doigt et dénoncé les retouches assez grossières sur la personne de Claudia Cardinale dont la photo originelle datait de 1959 (elle avait alors 20 ans). "C'est honteux et irrespectueux de l'image originale, d'une époque, d'une femme et des femmes. Standardisation méprisante", dénonçait une internaute. "Claudia Cardinale n'était peut-être pas assez mince pour Cannes", "Si même Claudia Cardinale ne peut incarner la beauté sans retouches, on est mal. Affligeant !", "Même Claudia Cardinale jeune, il FAUT la retoucher. Halte à la dictature du centimètre ! Stop aux injonctions de maigreur pour les femmes !", pouvait-on encore lire parmi les réactions les plus partagées.