Cannes 2017 : Julianne Moore et Chopard, prêts pour le festival !

J-5 avant le début du Festival de Cannes ! Cette 70e édition sera l'occasion pour Chopard de célébrer ses 19 ans de collaboration avec l'événement. Les festivités commencent sur Internet et les réseaux sociaux avec la participation de Julianne Moore...

Julianne Moore possède une filmographie impressionnante ! Elle y ajoute un minifilm réalisé et produit par Alexis Veller pour la campagne publicitaire pré-Festival de Cannes de Chopard. L'actrice de 56 ans joue le rôle d'une femme cueillant des pièces de Haute Joaillerie de la maison suisse. Elle promet aux fans du festival de cinéma la découverte de nouveaux accessoires, portés par les célébrités sur le tapis rouge du Palais des Festivals et lors d'événements en marge des projections.

Cette année encore, Chopard remettra les trophées Chopard sur le toit de l'hôtel Martinez, situé boulevard de la Croisette. La marque créatrice de la Palme d'Or récompense ainsi deux acteurs prometteurs. Julianne Moore a assisté aux deux dernières remises de prix, en 2016 et en 2015.

Chopard participera activement au 70e Festival de Cannes, notamment grâce à la présentation des collections de joaillerie et Haute Joaillerie "Rihanna Loves Chopard". Le fruit de la collaboration nouée par Rihanna et la co-présidente et directrice artistique de Chopard, Caroline Scheufele, est actuellement disponible en pré-commande.