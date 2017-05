Cannes 2017: Juliette Binoche et Lily Collins divines face à Bella Hadid assagie

Pour sa montée des marches, l'équipe du film Okja a fait oublier que la journée avait commencé comme un très mauvais cauchemar pour Netflix. Présenté en Compétition officielle du Festival de Cannes 2017, ce long métrage n'aura pas les honneurs d'une sortie en salles, mais sera disponible directement sur la plateforme de vidéo à la demande Netflix, dès le 28 juin. Un scandale pour la profession et un bad-buzz pour le géant américain dont la première projection officielle ce matin a été coupée au bout de dix minutes, à cause d'un bug technique. Et le tout sous les sifflets.

Mais ce sont bien sous les vivas d'un public généreux que les stars du film de Bong Joon-ho ont foulé le red carpet ce vendredi soir. Le toujours sexy Jake Gyllenhaal était entouré d'un côté de Tilda Swinton, telle une reine habillée d'une robe virginale Haider Ackermann, et de l'autre côté, la douce Lily Collins, ravissante dans une tenue Ralph & Russo. Les autres acteurs Paul Dano, Byung Heebong, Steven Yeun, Giancarlo Esposito, Tilda Swinton et Ahn Seo-Hyun étaient également de la partie.

Quelques minutes auparavant, le tapis rouge avait vu défiler trois membres du jury, entre le président Pedro Almodovar, le réalisateur Park Chan-wook et l'actrice Jessica Chastain (superbe en Givenchy), mais aussi une star nationale, Juliette Binoche. L'actrice française, de toute beauté dans une robe blanche, était là pour le film qui fait l'ouverture de la Quinzaine des réalisateurs, Un beau soleil intérieur de Claire Denis. Si Gérard Depardieu, Philippe Katerine, Nicolas Duvauchelle, Josiane Balasko ou encore Xavier Beauvois n'étaient pas présents, Juliette Binoche s'est chargée de faire le spectacle avec sa réalisatrice.

On a également vu Michèle Laroque en compagnie de sa fille Océane et de Rossy de Palma, Audrey Pulvar, Frédéric Beigbeder avec sa femme Lara Micheli, Christophe Michalak et Pierre Hermé avec leurs amoureuses, Victoria Silvstedt (tenue Christophe Guillarmé), Molly Sims (robe Christian Siriano), Elsa Zylberstein, Jimmy Jean-Louis et l'immanquable Bella Hadid, remarquée dans sa robe rouge Christian Dior (et parée d'un collier en forme de serpent signé Bulgari). Axelle Laffont, Jeffrey Katzenberg (à qui le festival a rendu hommage), Lady Victoria Hervey, Melita Toscan du Plantier, Amelle Chahbi (habillée par Paule Ka) et Fabrice Eboué, Carmen Chaplin (qui était aussi habillée en Maison Paule Ka), Victoria Monfort ou encore Jean-Paul Rouve (accompagné Eric Toledano et Olivier Nakache qui l'ont dirigé dans Le Sens de la Fête) étaient de la fête.