Cannes 2017: Kirsten Dunst princesse sensuelle devant Irina Shayk bombesque

Au lendemain de la montée des marches du 70e anniversaire du Festival de Cannes, difficile de pouvoir rivaliser et de passer derrière. C'est pourtant bien ce que Sofia Coppola et son équipe ont tenté de faire pour défendre Les Proies. Au menu : un casting hollywoodien avec (encore!) Nicole Kidman et un défilé de bombes !

Le tapis rouge a notamment débuté par l'apparition angélique d'Elsa Hosk. La poupée blonde a fait crépiter les flashs dans une flamboyante robe Alberta Ferretti, avant d'être imitée par quelques consoeurs dont Irina Shayk, jeune maman resplendissante en Balmain, Doutzen Kroes scintillante (elle aussi en Balmain), Toni Garrn, Izabel Goulart, Cindy Bruna (qui était parée de bijoux De Grisogono), Barbara Palvin ou encore Maria Borges (et sa superbe robe... également Balmain). Hailey Baldwin a également offert une prestation solaire dans une tenue Ralph & Russo. On a aussi vu Laetitia Dosch, Tina Kunakey (la chérie de Vincent Cassel) virevoltante dans sa robe couleur lilas, Hofit Golan, les complices Stefanie Giesinger et Lena Meyer-Landrut, et l'incontournable Lady Victoria Hervey avec une robe tout en transparence qui dévoilait sa poitrine.

De nombreux invités, de Melvil Poupaud – qui a posé avec la jurée Fan Bingbing – à Nastassja Kinski en passant par Jermaine Jackson et Jeanne Damas, ont répondu présents, tout comme Iris Mittenaere, Miss France et Miss Univers 2016. On a également croisé toute la délégation de Paris 2024 autour de la maire Anne Hidalgo. La ministre Laura Flessel, l'ex-kayakiste Tony Estanguet et la présidente de la région parisienne, Valérie Pécresse, étaient entre autres de la partie.

Du côté du 7e art, on a vu l'équipe de Top Of The Lake: China Girl monter les marches. Autour de Jane Campion se trouvaient Ariel Kleiman, Gwendoline Christie, Elisabeth Moss, David Dencik et Alice Englert. Manquait à l'appel... Nicole Kidman, encore elle, puisqu'elle devait monter les marches pour Les Proies.

On l'on a retrouvée en toute fin de red carpet, pour la montée officielle du film de Sofia Coppola. Telle une femme chic de l'âge d'or hollywoodien, Nicole Kidman arborait une robe scintillante griffée Michael Kors. Efficace mais visuellement moins remarquable que les deux tenues colorées de ses partenaires féminines, d'un côté la douce Elle Fanning (qui optait pour un ton violacé, en Rodarte) et Kirsten Dunst, véritable princesse pleine de sensualité dans sa robe bleu cyan. Colin Farrell était également de retour, posant aux côtés de Sofia Coppola et des deux jeunes comédiennes du film, Angourie Rice (que l'on avait découverte dans The Nice Guys) et Addison Riecke.