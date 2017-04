Cannes 2017, la sélection: Pattinson, Cotillard, Stewart, Kidman... Ils seront là!

Du 17 au 28 mai, le Festival de Cannes soufflera sur sa 70e bougie. Pour l'occasion, les organisateurs – Thierry Frémaux, le délégué général et son complice président Pierre Lescure en tête – ont mis les petits plats dans les grands. Ce 13 avril à Paris, ils ont dévoilé ensemble la sélection officielle et notamment la très attendue Compétition dans laquelle se cache la future Palme d'or 2017 – que remettra le président du jury, Pedro Almodovar.

Hors compétition et film d'ouverture, Les Fantômes d'Ismaël offrira un tapis rouge cinq étoiles pour le coup d'envoi du Festival. Autour du réalisateur Arnaud Desplechin, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg, Mathieu Amalric, Louis Garrel, Alba Rowrwacher, Hippolyte Girardot et Samir Guesmi. De quoi donner le ton pour la compétition qui débutera le lendemain. Quelques Français seront de la partie : François Ozon et son Amant double (avec Jérémie Rénier et Marine Vacth), Michel Hazanavicius qui présentera Le Redoutable, son biopic de Godard avec Louis Garrel et sa compagne à la ville Bérénice Bejo, ou encore Rodin, de Jacques Doillon, avec le déjà primé Vincent Lindon dans le rôle-titre.

Du côté de l'international, la Croisette verra défiler une multitude de stars, prêtes à défendre leurs films. Colin Farrell et Nicole Kidman vient à deux reprises, d'abord en commun avec The Killing of a Sacred Deer, puis séparément – le premier avec The Beguiled de Sofia Coppola, la seconde avec How to Talk to Girls at Parties. Robert Pattinson croisera à nouveau le chemin de Kristen Stewart, l'acteur britannique étant à l'affiche de Good Time de Ben et Joshua Safdie, alors que son ex viendra présenter sa première réalisation, un court métrage intitulé Come Swim. On devrait également voir Elle Fanning, Kirsten Dunst, Joaquin Phoenix, Julianne Moore mais aussi Michael Haneke ou encore Naomi Kawase chez les cinéastes habitués.

La compétition officielle

Loveless, de Andrey Zvyagintsev

Good Time, des frères Safdie

You Were Never Really Here, de Lynne Ramsay

L'Amant double, de François Ozon

Jupiter's Moon, de Kornel Mandruczo

A Gentle Creature, de Sergei Loznitsa

Mise à mort du cerf sacré, de Yorgos Lanthimos

Radiance, de Naomi Kawase

The Day After, de Hong Sangsoo

Le Redoutable, de Michel Hazanavicius

Wonderstruck, de Todd Haynes

Happy End, de Michael Haneke

Rodin, de Jacques Doillon

The Beguiled, de Sofia Coppola

120 battements par minutes, de Robin Campillo

Okja, de Bong Joon-Ho

In The Fade, de Faith Akin

The Meyrowitz Stories, de Noah Baumbach

La sélection Un certain regard

Barbara, de Mathieu Amalric (ouverture)

La Fiancée du désert, de Atan et Pivato

Étroitesse, de Kantemir Balagov

La Belle et la Meute, de Kaouther Ben Hania

L'Atelier, de Laurent Cantet

Lucky, de Sergio Castellito

Les Filles d'avril, de Michel Franco

Western, de Valeska Grisebach

Directions, de Stephane Komandarev

Out, de Gyorgy Kristof

Before We Vanish, de Kurosawa Kiyoshi

En attendant les hirondelles, de Karim Moussaoui

Dregs, de Mohammed Rasoulof

Jeune Femme, de Léonor Serraille

Wind River, de Taylor Sheridan

Après la guerre, de Annarita Zambrano

Hors compétition

Blade for the Immortal, de Mike Takashi

How to Talk to Girls at Parties, de John Cameron

Visages, villages, de Agnès Varda et JR

Les Fantômes d'Ismaël, de Arnaud Desplechin

Séances spéciales

Top of the Lake, de Jane Campion

Come Swim, de Kristen Stewart

24 Frames, de Abbas Kiarostami

Twin Peaks, de David Lynch (deux épisodes de la nouvelle saison)

An Inconvenient Sequel, de Bonni Cohen et Jon Shenk

12 jours, de Raymond Depardon

They, de Anitha Ghazvinizadeh

Claire's Camera, de Hong Sangsoo

Promised Land, de Eugene Jarecki

Napalm, de Claude Lanzmann

Demons In Paradise, de Jude Ratman

Sea Sorrow, de Vanessa Redgrave

The Villainess, de Jung Byung-Gil

The Merciless, de Byun Sung-Hyun

Carne y arena, d'Alejandro Gonzalez Inarritu (première en réalité virtuelle)

Prayer for Dawn, de Jean-Stéphane Sauvaire