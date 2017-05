Cannes 2017, le final : Thomas Hollande amoureux, Florence Foresti très sexy...

Finir en beauté, tel était le défi que s'était lancé le 70e Festival de Cannes, à l'heure du palmarès. Pour cette cérémonie de clôture, les marches du Palais des Festivals se sont offert une flopée de personnalités, le temps d'une dernière séance de glamour durant laquelle les représentants de la bannière française se sont distingués.

Mention spéciale à Juliette Binoche, élégamment habillée d'une robe noire moulante scintillante Armani Privé, ainsi qu'à Florence Foresti. Au micro de Laurent Weil, l'humoriste avait ironisé sur sa venue, se disant chargée de mettre un peu plus de sexy sur le red carpet. Mission réussie pour celle qui avait animé brillamment les César 2016, elle qui était habillée d'une fine robe couleur nude. Se sont également distingués Agnès Jaoui, audacieuse dans une robe en transparence, ou encore Amira Casar et la toujours ravissante – mais trop rare – Hafsia Herzi, épaules à nu et décolleté XXL.

Plusieurs couples ont également fait crépiter les flashs, à l'instar de Thomas Hollande et sa compagne Emilie Broussouloux. À croire que le fils de Ségolène Royal et sa belle journaliste sportive ont commencé à prendre goût à l'expérience, eux qui se sont offerts leur troisième tapis rouge en l'espace de quelques jours. Très glamour, la jeune femme a encore prouvé qu'elle avait l'allure parfaite pour briller dans cet exercice, elle qui posait la veille au côté de sa belle-maman. Plus habitués et toujours aussi beaux, Paul Belmondo et son épouse Luana Belmondo ont aussi pris la pose.

Il y avait aussi quelques beaux couples de cinéma, à l'instar de Marina Hands et Guillaume Gallienne, ou bien des pétillantes Irène Jacob (Robe Galliano bijoux Van Cleef) et Marie-Josée Croze, sans oublier les primées à la Caméra d'or, Laetitia Dosch et Léonor Serraille. Ont été croisées Sandrine Kiberlain, Clotilde Hesme, Salomé Stévenin, Adèle Haenel (l'héroïne du Grand Prix, 120 battements par minute), Brigitte Fossey ou encore Sabine Azéma, Marie-Josée Nat et Marina Vlady.