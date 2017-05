Cannes 2017: Mathieu Kassovitz avec sa chérie pour soutenir Trintignant fatigué

Pas de répit au Festival de Cannes. Après la spectaculaire montée des marches du film Mise à mort du cerf sacré, entre Nicole Kidman glamour en tutu, l'hommage à André Techiné, l'apparition coquine de Sara Sampaio et la première de Jenaye Noah, c'était au tour de Michael Haneke de prendre la relève. Le cinéaste autrichien entrait en compétition avec son nouveau long métrage Happy End, pour lequel il espère bien remporter sa troisième Palme d'or.

Et pour le soutenir dans sa tâche, toute l'équipe de son film était à ses côtés. Isabelle Huppert, qui était déjà sur les marches trois heures plus tôt pour André Téchiné, était de la partie, d'une élégante sobriété dans une robe Saint Laurent, au bras d'un réalisateur qui l'avait sublimée dans La Pianiste et Amour. Jean-Louis Trintignant, qui retrouve aussi Haneke après le très beau Amour, était également là. L'acteur de 86 ans est apparu fatigué et quelque peu submergé (mettant ses lunettes à l'envers) mais il a pu compter sur le soutien de sa femme, Marianne Hoepfner, constamment à ses côtés, pour poser avec lui devant les photographes, comme pour l'aider à monter les marches.

L'autre couple du soir était formé par Mathieu Kassovitz et sa chérie Aude Legastelois. Habillée par Dior, la jeune actrice que l'on a pu voir dans quelques publicités (Clarins, Nutella, KFC), ainsi qu'au cinéma, a rayonné au bras de son amoureux, posant avec lui en haut des marches, sous les yeux des autres membres du casting parmi lesquels l'acteur Toby Jones (Captain America).

Du côté des invités, Michael Haneke a attiré du beau monde, entre un Vianney discret et timide au côté d'une jolie brunette, Caroline Ithurbide très glamour dans une robe Chantal Temam, ou encore Marina Foïs – qui est à Cannes pour défendre L'Atelier, de Laurent Cantet. On a également croisé l'ex-ministre Fleur Pellerin ainsi que la superbe Raica Oliveira.