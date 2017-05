Cannes 2017 : Pourquoi ces 6 superbes actrices ont été réunies pour les 70 ans ?

Ce fut un tapis rouge comme on en a rarement vu au Festival de Cannes. Pour son 70e édition, la prestigieuse manifestation internationale de cinéma a rassemblé ses plus illustres représentants lors d'une même soirée le 23 mai. La liste des participants donne le vertige : Marion Cotillard, Laetitia Casta, Monica Bellucci... Les festivaliers ne savaient plus où donner de la tête ! Sans parler du dîner d'exception qui a suivi la cérémonie du soir...

Sur les marches, notre attention a rapidement été retenue par plusieurs comédiennes qui ont posé ensemble. Outre leur talent et leur propension à diffuser du glamour devant les flashs, ces six comédiennes ont un point commun : le fait d'avoir remporté un prix d'interprétation à Cannes ! Une belle photo de famille de lauréates francophones qui témoigne du rayonnement du cinéma français au Festival.

Emmanuelle Bercot était "l'inconnue" qui a fait sensation dans Mon roi de Maïwenn (2015), Bérénice Bejo est sortie de l'ombre de The Artist pour illuminer au présent Le Passé (2013), Élodie Bouchez a partagé le prix d'interprétation avec Natacha Régnier dans La Vie rêvée des anges (1998), Émilie Dequenne a été la révélation de Rosetta (1999) et Juliette Binoche a été consacrée pour Copie conforme (2010). Quant à Isabelle Huppert, elle a remporté non pas un mais deux récompenses : d'abord pour Violette Nozière (1978) puis pour La Pianiste (2001).