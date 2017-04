Cannes 2017 – Sandrine Kiberlain : Une présidente pour les talents de demain

Après Pedro Almodovar (président du jury de la compétition officielle) et Cristian Mungiu (qui présidera le Jury de la Cinéfondation et des courts métrages), le Festival de Cannes 2017 vient de dévoiler l'identité d'un nouveau président, ou plutôt d'une nouvelle présidente. Les organisateurs ont en effet nommé Sandrine Kiberlain pour décerner le prix de la Caméra d'or qui récompense les premiers films.

À l'occasion de sa 70e édition (17-28 mai), l'actrice française goûtera à nouveau au bonheur de faire partie d'un jury, elle qui avait déjà figuré dans celui des longs métrages du Festival de Cannes 2001. Césarisée pour 9 Mois ferme (meilleure actrice, en 2014) ainsi que pour En avoir (ou pas) en tant que meilleur espoir (1996), Sandrine Kiberlain était venue l'an dernier à Cannes pour y présenter un court métrage remarqué, Bonne Figure, après avoir déjà avoir accompagné sur la Croisette des films tels que Les Patriotes, Un héros très discret (1996) et Polisse (2011) en compétition, ainsi qu'À vendre (1998) dans la section Un certain regard.

Après Wim Wenders, Tim Roth, Abbas Kiarostami et dernièrement, Agnès Varda ou Sabine Azéma, la présidente Sandrine Kiberlain et ses jurés remettront le prix de la Caméra d'or lors de la soirée de clôture du Festival de Cannes, le dimanche 28 mai. Depuis 1978, ce prix a notamment honoré des chefs-d'oeuvres et futurs grands metteurs en scène, de Stranger than Paradise de Jim Jarmusch (1984) à Suzaku de Naomi Kawase (1997) en passant Le Ballon blanc de Jafar Panahi (1995), Hunger de Steve McQueen (2008) ou Les Bêtes du Sud sauvage de Benh Zeitlin (2012). L'année dernière, c'est la réalisatrice Houda Benyamina qui a remporté la Caméra d'or pour Divines, présenté à la Quinzaine des réalisateurs.