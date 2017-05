Cannes 2017 : Thylane Blondeau en or face à la spectaculaire Aishwarya Rai

Comme à chaque montée des marches, L'Oréal se charge de faire chauffer les appareils des photographes sur le tapis rouge du Festival de Cannes, avant l'arrivée de l'équipe du film. Avec ses égéries, la maison a encore frappé fort ce vendredi 19 mai en conviant pas moins de quatre de ses visages.

On commence par la représentante française, l'enfant-chérie de L'Oréal et la petite dernière de la grande famille : Thylane Blondeau. Après sa performance un brin boudeuse de la veille, la fille de l'ex-animatrice Véronika Loubry et de l'ancien footballeur Patrick Blondeau (aujourd'hui séparés) a littéralement brillé, au propre comme au figuré. La jeune adolescente de 16 ans portait une robe dorée Elie Saab, jouant subtilement sur la transparence mais avec une carte glamour évidente. En prime, la belle Aixoise avait plaqué ses cheveux en arrière, alors que la veille, elle avait laissé exploser sa longue crinière sur ses épaules.

Dans la foulée, c'est la toujours exquise Aishwarya Rai qui a pris le relai. Et comme à son habitude, la star indienne a su assurer le spectacle avec un sens de la féérie qui continue de surprendre, années après années. Habituée des marches cannoises, l'iconique comédienne de 43 ans a joué la carte de la princesse avec une spectaculaire robe Michael Cinco, bleu ciel façon Cendrillon.

Enfin, après avoir présenté son film Wonderstruck la veille en Compétition officielle, Julianne Moore a repris son costume d'égérie L'Oréal et s'est invitée au planning. La star américaine a foulé le tapis rouge dans une robe noire Louis Vuitton et parée de bijoux Chopard non loin de la dernière égérie du soir, Li Yuchun. L'actrice et chanteuse chinoise âgée de 33 ans a été moins audacieuse que lors de son passage en Margiela le 17 mai, posant cette fois-ci dans une robe Gucci.