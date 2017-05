Cannes 2017 : Uma Thurman somptueuse, Will Smith séducteur avec Agnès Jaoui...

Le rideau est tombé sur le 70e Festival de Cannes le 28 mai. Le jury présidé par Pedro Almodovar a décidé de remettre la palme d'or au film The Square du réalisateur suédois Ruben Östlund. Hollywood se taille par ailleurs une belle part du gâteau dans le palmarès, puisque l'oscarisé Joaquin Phoenix a remporté un prix pour You Were Never Really Here, la star d'Inglourious Basterds, Diane Kruger, a été sacrée pour In the Fade, Nicole Kidman, présentant pas moins de quatre films sur la Croisette (Les Proies, How to Talk to Girls at Parties, Mise à mort du cerf sacré et Top of the Lake) a été honorée d'un prix spécial pour la 70e édition et la réalisatrice américaine Sofia Coppola a décroché la récompense de meilleure mise en scène pour Les Proies. Sur le tapis rouge, la Cité des anges était aussi bien représentée...

Dire qu'Uma Thurman était somptueuse dans sa robe Atelier Versace à franges dorées virevoltant autour de sa magnifique silhouette, c'est peu dire ! L'héroïne de Kill Bill, présidente du jury Un certain regard, a fait une entrée sublime sur le red carpet, puis au sein du palais des Festivals pour remettre la palme d'or du court métrage à Une douce nuit. Son cavalier de la soirée n'était autre que son fils Levon, âgé de 15 ans, né de son mariage passé avec l'acteur Ethan Hawke.

Membre du jury, Will Smith a fait le show également ! Venu remettre le prix exceptionnel de cette 70e édition à Nicole Kidman, il a amusé la galerie en "imitant" l'actrice et en prenant la pose à sa place. Sur le tapis rouge, c'est avec tendresse qu'il a embrassé sa collègue jurée Agnès Jaoui. L'actrice, réalisatrice et scénariste était visiblement sous le charme du Prince de Bel Air !

Adrien Brody, David Lynch ou encore Jessica Chastain renversante dans sa robe Zuhair Murad ont aussi marqué le tapis rouge final de Cannes.