Cannes 2018 : Audrey Pulvar présentatrice chic sur la Croisette !

Audrey Pulvar ne chôme pas en ce moment ! À l'occasion du 71e Festival de Cannes, la journaliste de 46 ans s'est engagée dans un tout nouveau projet professionnel. En effet, elle anime le magazine quotidien "Cannes 14H" en direct de la Croisette. Chaque jour, elle reçoit des acteurs pour parler de cinéma.

Diffusée chaque soir sur la chaîne Altice Studio à 20h (puis le lendemain sur le site e-cinema.com), l'émission d'Audrey Pulvar se veut différente comme elle l'a confirmé à nos confrères de Télé Star : "J'ai une liberté que n'ont pas les émissions diffusées sur des médias classiques. On parle évidemment de l'actu ciné mais on n'est pas forcément dans la promo, plutôt dans les débats de fond. Les invités n'ont pas la sensation de venir vendre une camelote... On n'essaye pas d'avoir la super star que tout le monde s'arrache, on préfère faire un pas de côté. Dans l'équipe d'e-cinéma.com, il n'y a que des cinéphiles, de celui qui tient le chéquier à ceux qui tirent les câbles. On n'est pas dans les paillettes, ça ne nous intéresse pas."