Cannes 2018 : Bella Hadid divine face à un mannequin à la robe transparente

On se souvient encore sa robe Alexandre Vauthier savamment fendue et qui en dévoilait beaucoup. Deux ans après avoir marqué les marches du Festival de Cannes, Bella Hadid était à nouveau de retour sur le tapis rouge du Palais des Festivals. Le top model, qui était invitée par Magnum pour inaugurer la plage du même nom où elle a retrouvé (et embrassé) son ex The Weeknd, était présente à la projection du film Les Eternels de Jia Zhang-Ke.

Sans le rappeur/chanteur canadien, la bombe américaine a déclenché une avalanche de flashs dès son arrivée sur le red carpet. La soeur de Gigi Hadid a brillé dans une longue robe rose or griffée Dior, mettant ses épaules à nu.

Des épaules nues également pour la toujours resplendissante Eva Herzigova, radieuse dans sa robe noire avec corset. La sensualité était aussi au rendez-vous pour Xenia Van Der Woodsen ou Cheryl Cole, tandis que Deepika Padukone optait pour une tenue des plus excentriques – autant qu'il était difficile de la rater - sous les yeux d'Araya A. Hargate, l'actrice de Bollywood Kangana Ranaut, Catrinel Marlon, Praya Lundberg et Victoria Silvstedt. Immanquable aussi, le mannequin Daria Strokous a joué sur la transparence à outrance avec une robe qui ne cachait rien de son anatomie. La jurée Fan Bingbing s'est quant à elle chargée de faire la fibre glamour avec un raffinement qui lui sied à merveille.

Passé le point mode/bombes, le retour au cinéma s'est fait avec le grand Pedro Almodovar. Le cinéaste espagnol était là en tant que mentor et producteur pour le film L'Ange, dans lequel joue notamment Chino Darin, le fils de l'acteur argent Ricardo Darin et le chéri de l'actrice espagnole Ursula Corbero (La Casa de Papel).

Et puis bien évidemment, la montée des marches s'est terminée par l'arrivée de l'équipe du film Les Eternels. Autour du réalisateur chinois Jia Zhang-Ke, ses acteurs Fan Liao et Zhao Tao. L'histoire prend place en 2001 où la jeune Qiao est amoureuse de Bin, petit chef de la pègre locale de Datong. Alors que Bin est attaqué par une bande rivale, Qiao prend sa défense et tire plusieurs coups de feu. Elle est condamnée à cinq ans de prison. A sa sortie, Qiao part à la recherche de Bin et tente de renouer avec lui. Mais il refuse de la suivre. Dix ans plus tard, à Datong, Qiao est célibataire, elle a réussi sa vie en restant fidèle aux valeurs de la pègre. Bin, usé par les épreuves, revient pour retrouver Qiao, la seule personne qu'il ait jamais aimée...