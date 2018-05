Cannes 2018 : Emilia Clarke, resplendissante devant Solo et son fidèle ami poilu

C'est l'un des événements majeurs de ce Festival de Cannes 2018 : la présentation en grande pompe de Solo: A Star Wars Story, le 11e film de la franchise initiée par George Lucas. Spin-off consacré à la jeunesse du personnage de Han Solo, qui fut incarné par Harrison Ford dans la première trilogie ainsi que dans Le Réveil de la Force, ce nouveau film s'est offert une avant-première à Cannes.

Pour l'occasion, toute l'équipe a répondu présente. Le nouveau visage de Solo, Alden Ehrenreich, était bien évidemment de la partie, tout comme celui du célèbre escroc Lando Calrissian, incarné par le génial Donald Glover, très chic dans un costume bleu ciel détonant. Mais beaucoup d'yeux étaient rivés vers la divine Emilia Clarke. La fameuse Daenerys Targaryen de Game of Thrones a hérité du rôle féminin principal de ce nouveau Star Wars.

Autour du réalisateur Ron Howard, nous avions également Woody Harrelson, Thandie Newton, Paul Bettany – qui n'a pas manqué de poser également avec son épouse Jennifer Connelly – Phoebe Waller-Bridge, Joonas Suotamo, la productrice Kathleen Kennedy et l'inénarrable Chewbacca, en chair et en os.

L'histoire du film, qui sortira en salles le 23 mai : Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez à l'aventure en compagnie du plus célèbre vaurien de la galaxie. Au cours de périlleuses aventures dans les bas-fonds d'un monde criminel, Han Solo va faire la connaissance de son imposant futur copilote Chewbacca et croiser la route du charmant escroc Lando Calrissian... Ce voyage initiatique révèlera la personnalité d'un des héros les plus marquants de la saga Star Wars.