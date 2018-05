Cannes 2018 : Estelle Lefébure, Adriana Lima et Izabel Goulart, pléiade de tops

Les mannequins se sont mobilisés pour cette nouvelle montée des marches ! Ce 16 mai 2018, nombreux sont les tops a avoir foulé le tapis rouge du Palais des Festivals à l'occasion de la projection du film sud-coréen Burning de Lee Chang-Dong.

Du côté des top models français, c'est tout d'abord Estelle Lefébure qui a fait une arrivée remarquée dans une robe fleurie noire jouant sur la transparence. Une pièce signée Yanina Couture qui met en valeur sa taille et sa silhouette élancée. Non loin de là, Aymeline Valade s'est également serré la ceinture en noir. Figure de la nouvelle génération des mannequins français les plus en vue, Cindy Bruna a quant à elle préféré une tenue immaculée créée par Ashi Studio.

Les mannequins internationaux étaient aussi de la partie avec les apparitions de Petra Nemcova, Adriana Lima, Barbara Palvin et Toni Garn. Le top brésilien Izabel Goulart, compagne du footballeur Kevin Trapp, a également répondu présent, non loin d'un fameux supermodel devenu actrice, Milla Jovovich.