Cannes 2018: Golshifteh Farahani, "fille du soleil" envoûtante devant son mari

Ce n'était pas un hasard si les organisateurs du Festival de Cannes 2018 ont choisi de consacrer ce samedi 12 mai et sa principale montée des marches à la gent féminine. En plus des 82 femmes qui ont gravi les 24 marches, entourées la présidente du jury Cate Blanchett, pour réclamer la parité hommes/femmes, des shows de Kendall Jenner et Aishwarya Rai, cette soirée exceptionnelle se terminait en beauté avec l'équipe du long métrage Les filles du soleil, d'Eva Husson.

L'histoire du film : Au Kurdistan, Bahar, commandante du bataillon Les Filles du Soleil, se prépare à libérer sa ville des mains des hommes en noir, avec l'espoir de retrouver son fils. Une journaliste française, Mathilde, vient couvrir l'offensive et témoigner de l'histoire de ces guerrières d'exception. Depuis que leur vie a basculé, toutes se battent pour la même cause : la femme, la vie, la liberté.

Tête d'affiche de ce drame français, Golshifteh Farahani était forcément très attendue sur le red carpet. Et la star irano-française de 34 ans n'a pas déçu, offrant un moment de grâce mâtiné de charisme et de charme en tout point délicieux. Dans une robe très décolletée et colorée, la belle vue dans Syngué Sabour, Paterson et le dernier Pirates des Caraïbes, a aimanté les regards aux côtés d'Eva Husson, Emmanuelle Bercot et de la productrice Didar Domehri. Le tout sous les yeux forcément fiers et émus de son mari, Christos Walker.