Cannes 2018: Julie Gayet met ses épaules à nu devant Elsa Zylberstein

7e film à entrer en Compétition officielle au Festival de Cannes, Les Eternels de Jia Zhang-Ke s'est offert une belle montée des marches largement marquée par le récital glamour offert par Bella Hadid, mais aussi la présence de stars françaises plus que remarquées.

En tête de liste, l'actrice et productrice Julie Gayet. C'est sans François Hollande qu'elle a gravi les 24 marches. Sublime dans une robe dévoilant ses épaules nues, la star a fait crépiter les flashs, elle qui vient à Cannes défendre deux films produits par sa société Rouge International, à savoir Seule à mon mariage - un film de Marta Bergman présenté à l'ACID – et L'État contre Mandela et les Autres, qui sera présenté en séance spéciale.

Non loin d'elle, on a pu admirer la divine Elsa Zylberstein. Dans une robe blanche très glamour (et généreusement décolletée) l'actrice a brillé après avoir laissé entendre en bas des marches qu'elle pourrait jouer dans le prochain film d'un des jurées de la compétition, le cinéaste russe Andrey Zvyagintsev.

D'autres personnalités françaises telles que Déborah François, Sylvie Testud, Dominique Besnehard, Chantal Lauby, Costa-Gavras, Stefi Celma (de Dix pour Cent), Carlos Ghosn et sa femme Carolina, Christophe Guillarmé (qui avait habillé ce soir Betty Bachz). Également croisées, la belle Camille Lavabre (L'info du vrai sur Canal+), resplendissante dans une robe Floriane Fosso, mais aussi Alix Bénézech (robe Leonard Paris), l'actrice que l'on retrouvera cet été dans Mission: Impossible 6 et qui vient défendre Fractures, le premier film d'Harry Roselmack (qui était lui aussi sur les marches avec son équipe) présenté dans la sélection de la Semaine du cinéma positif.