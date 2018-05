Cannes 2018 : Le festival en deuil après deux morts avant l'ouverture

Pendant les deux prochaines semaines, Cannes sera le centre du cinéma mondial. En marge de l'événement le plus attendu par le 7e art, deux artistes de renommée internationale sont décédés, plongeant le Festival de Cannes en deuil.

Dimanche 6 mai 2018, le compte Twitter officiel du festival annonçait la mort de Pierre Rissient (81 ans). Réalisateur, scénariste et producteur associé, il a également exercé les fonctions d'attaché de presse et de conseiller artistique. Assistant réalisateur auprès de Jean-Luc Godard pour À bout de souffle (1960) puis de Michel Deville pour À cause, à cause d'une femme (1963). Pour le Festival de Cannes, il aura été pendant plus d'une quarantaine d'années conseiller artistique. Ironie du sort, le festival avait prévu de projeter un film qu'il avait réalisé en 1980, Cinq et la peau, dans sa sélection Cannes Classics - qui célèbre les films cultes et oeuvres rénovées.

Bertrand Tavernier, dont Rissient a été l'attachée de presse, avait annoncé la disparition via l'Institut Lumière (qu'il préside, épaulé par le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux) : "Pierre Rissient est mort cette nuit. Son épouse Yung Hee me demande de vous le faire savoir et, en pensant à elle, c'est avec une infinie tristesse que j'écris ce message. Pierre était un grand être humain et un cinéphile absolu. Nous le pleurons."