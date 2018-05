Cannes 2018 : Le look improbable d'Elena Lenina (Nice People)

Après le Met Gala, les stars ont eu une nouvelle occasion de faire preuve d'extravagance ! Elena Lenina l'a saisie lors de la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes. Coiffée et habillée pour briller, la star russe révélée par Nice People a illuminé le tapis rouge de l'événement.

Le 71e Festival de Cannes a été déclaré ouvert ce mardi 8 mai au Palais des Festivals. Jury et invités ont assisté à la projection du film Everybody Knows (avec les époux Penélope Cruz et Javier Bardem, en salles ce mercredi 9 mai) puis à la cérémonie d'ouverture, présentée par Edouard Baer. Elena Lenina faisait partie des chanceux convives.

Avant de donner le coup d'envoi de son Festival de Cannes, Elena a publié sur Instagram un diaporama de ses précédents looks portés les soirs de projections au Palais des Festivals.