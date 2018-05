Cannes 2018, le palmarès : Hirokazu Kore-eda Palme d'or, Jean-Luc Godard sacré

Le Festival de Cannes 2018 a rendu son verdict, ce samedi 19 mai. Au terme d'une cérémonie de clôture emmenée par le maître du soir, Edouard Baer, la 71e édition du plus grand festival de cinéma au monde s'est refermée avec la remise de la prestigieuse Palme d'or au film Une Affaire de famille, du grand cinéaste japonais Hirokazu Kore-eda. Jean-Luc Godard, qui n'était pas présent, a remporté une Palme d'or spéciale et exceptionnelle décernée par Cate Blanchett, la présidente du jury.

Palmarès complet du 71e Festival de Cannes

Palme d'Or : Une Affaire de famille, de Hirokazu Kore-eda

Palme d'Or spéciale : Le Livre d'image, de Jean-Luc Godard

Grand Prix du jury : BlacKkKlansman, de Spike Lee

Prix de la mise en scène : Cold War, de Pawel Pawlikowski

Prix du scénario : Ex-aequo entre Lazzaro Felice d'Alice Rohrwacher et Three Faces de Jafar Panahi

Prix d'interprétation féminine : Samal Yeslyamova dans le film Ayka

Prix d'interprétation masculine : Marcello Fonte dans le film Dogman

Prix du Jury : Carphanaüm, de Nadine Labaki

Palme d'or du court métrage : All These Creatures, de Charles Williams (mention spéciale à On The Border de Wei Shujun)

Caméra d'or : Girl, de Lukas Dhont

Christopher Ramoné