Cannes 2018: Léa Seydoux, stylée en robe moulante face à Mélanie Thierry

Après le show Star Wars en début de soirée, la Compétition officielle a repris au Festival de Cannes avec la projection très attendue d'Under the Silver Lake, du réalisateur David Robert Mitchell (qui s'était déjà fait remarquer à Cannes avec son premier film, It Follows). Sur le tapis rouge, les stars étaient attendues, mais ce ne sont pas forcément celles que l'on croyait.

En effet, ce sont deux stars françaises qui ont aimanté les regards, à savoir la jurée Léa Seydoux et Mélanie Thierry. La première a fait parler sa fibre glamour tout en élégance dans une robe Louis Vuitton, alors que la seconde a foulé seule le tapis rouge, sans son amoureux Raphaël tout en simplicité dans une robe verte. On a pu également croiser la belle Gaia Weiss, ainsi qu'Ariane Labed, qui était aux côtés de Khalil Joreige, Valeska Grisebach, Bertrand Bonello et Alante Kavaite.

L'Italie s'est également distinguée, avec le casting d'Euphoria emmené par sa réalisatrice Valeria Golino et son acteur principal Riccardo Scamarcio. Valentina Cervi, Valerio Mastandrea, Jasmine Trinca et Isabella Ferrari étaient avec eux.

L'équipe d'Under the Silver Lake a ensuite foulé le tapis rouge, mais les deux stars à l'écran, Andrew Garfield et Riley Keough, manquaient à l'appel. Le jeune cinéaste a pu compter sur Topher Grace, Mike Gioulakis et Chris Bender pour cette première. L'histoire du film (qui sortira chez nous le 8 août) : À Los Angeles, Sam, 33 ans, sans emploi, rêve de célébrité. Lorsque Sarah, une jeune et énigmatique voisine, se volatilise brusquement, Sam se lance à sa recherche et entreprend alors une enquête obsessionnelle surréaliste à travers la ville. Elle le fera plonger jusque dans les profondeurs les plus ténébreuses de la Cité des Anges, où il devra élucider disparitions et meurtres mystérieux sur fond de scandales et de conspirations.