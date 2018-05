Cannes 2018 : Louise Bourgoin divine devant Delphine Wespiser et Irina Shayk

Pour sa deuxième soirée ce mercredi 9 mai, le Festival de Cannes 2018 mettait à l'honneur un premier long métrage, Yomeddine. Un joli pari pour Thierry Frémaux et Pierre Lescure avec ce deuxième film projeté en Compétition officielle après le film d'ouverture, Everybody Knows.

Pour la traditionnelle montée des marches, les stars étaient au rendez-vous. On a pu compter sur la team L'Oréal pour faire crépiter les flashs. Julianne Moore, toujours aussi glamour, était de retour ce soir, troquant sa robe rouge de la veille pour une élégante robe noire à épaules dénudées. Elle a été rejointe par Li Yuchun, dont la tenue audacieuse suscitera sûrement quelques commentaires chez les spécialistes de mode. Nouvelle venue chez L'Oréal, Louise Bourgoin, a fait parler l'élégance à la française, dans une superbe tenue blanche, tout comme sa compatriote Isabelle Adjani, qui faisait hier son grand retour à Cannes après neuf ans d'absence. Elles étaient accompagnées par Amber Heard qui vient, elle aussi, de rejoindre l'équipe d'ambassadrices L'Oréal Girls.

Les regards se sont aussi tournés vers Irina Shayk. L'ex de Cristiano Ronaldo a fait parler sa sensualité, parée de bijoux Chopard et d'une robe noire décolletée. Glamour et classe !

Un lépreux et un orphelin

Face à elles, Delphine Wespiser n'avait pas à rougir. Notre Miss France 2012 était au côté de Christophe Guillarmé, qui l'avait habillée pour l'occasion, et elle a rayonné de beauté, sous le regard notamment d'Églantine Éméyé, Leomie Anderson, Tallia Storm (tout en transparence), une Chantal Jeffries terriblement sexy ou encore l'impeccable Nieves Alvarez.

Sur le tapis rouge, on a également croisé Christoph Waltz, venu avec Caroline Scheufele, Costa-Gavras, Wang Likun, Yury Anashenkov et Elena Letuchaya, Marica Pellegrinelli, Kiko Mizuhara, Xenia Tchoumitcheva ou encore le mannequin Catrinel Menghia. Tout ce beau monde a ensuite laissé place à l'équipe de Yomeddine, emmené par son jeune réalisateur Abu Bakr Shawky et sa productrice et épouse, Elisabeth Shawky-Arneitz. Leur actrice Shahira Fahmy était également de la partie.

Film égyptien, Yomeddine raconte comment Beshay, lépreux aujourd'hui guéri, n'avait jamais quitté depuis l'enfance sa léproserie, dans le désert égyptien. Après la disparition de son épouse, il décide pour la première fois de partir à la recherche de ses racines, ses pauvres possessions entassées sur une charrette tirée par son âne. Vite rejoint par un orphelin nubien qu'il a pris sous son aile, il va traverser l'Egypte et affronter ainsi le monde avec ses maux et ses instants de grâce dans la quête d'une famille, d'un foyer, d'un peu d'humanité...