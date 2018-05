Cannes 2018 : Shy'm, sublime après la cérémonie d'ouverture

Le Festival de Cannes ne consiste pas qu'en une série de projections de films suivi d'une remise de récompenses. Il se prolonge au cours de soirées prisées auxquelles se réunissent de nombreuses stars. Shy'm en a retrouvé la ferveur mardi soir, à l'issue de la cérémonie d'ouverture du festival...

Le 71e Festival de Cannes a été déclaré ouvert mardi 8 mai au Palais des Festivals, théâtre de l'avant-première du film Everybody Knows (avec les époux Javier Bardem et Penélope Cruz, en salles ce mercredi 9 mai) et de la cérémonie d'ouverture présentée par Edouard Baer. Shy'm y a assisté et s'est présentée sur le tapis rouge, habillée d'une robe noire et bleue.

Cette première montée des marches réussie, Shy'm s'est changée et rendue à la Suite Sandra and Co. L'équipe du film Everybody Knows y a célébré la réussite de sa projection cannoise et la sortie en salles imminente. La chanteuse française a notamment rencontré la plus célèbre des braqueuses, Úrsula Corderó Delgado, alias Tokyo dans la série Casa de Papel.