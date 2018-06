Cannes 2018 : Un mannequin violé par un "prince" pendant le festival...

C'est une histoire sordide qui n'est pas sortie tout de suite dans la presse. Selon Nice-Matin, un "prince" natif d'Iran a été mis en examen pour le viol d'une jeune femme, mannequin de 25 ans, durant le Festival de Cannes 2018. Les faits remontent au 9 mai dernier. D'après le média local, les deux protagonistes se seraient rencontrés quelques jours auparavant à Milan, ce qu'une photo publiée sur Facebook – la dernière publication de l'homme, qui se fait appeler Prince Tufan Moussavi – semble aussi confirmer.

Ils se retrouvent donc sur la Croisette, et plus précisément à l'hôtel Carlton Riviera, rue Bertrand Lepine à Cannes. Vers 21h30 ce 9 mai, des cris de détresse et de l'agitation émanant d'un balcon interpellent deux témoins, qui décident alors de rentrer dans l'hôtel. Dans la chambre située au 6e étage, ces témoins se retrouvent face Tufan M., serviette autour de la taille et avec des griffures sur le corps, alors que la jeune femme prénommée Sofia se trouve "prostrée", "choquée" et "en pleurs", avec du sang sur la joue, selon Nice-Matin. Immédiatement avertie, la police interroge les deux personnes. D'un côté, la jeune Italienne leur explique que ce prince iranien l'a violée. De l'autre, Tufan M. assure que leur rapport était consenti et que la jeune femme est ensuite devenue "hystérique". Plus tard, il ajoutera que la jeune femme a été "vexée" qu'il refuse de lui refaire l'amour une nouvelle fois...

Mis en examen pour viol, incarcéré à Grasse depuis le 11 mai, le richissime Tufan M. (qui se dit entrepreneur et manager pour le carrossier Viotti) espère être libéré. "Mon client maintient la version qu'il a donnée à la police. Il conteste les faits de viol, explique maître Cindy Marafico au journal local. Il s'expliquera devant les juges d'instructions. Tout n'a pas été exploité." Selon Nice-Matin, cet homme aurait déjà été arrêté pour avoir frappé sa petite amie en pleine rue en 2014.

Sur Instagram, où ce businessman – qui se nommerait de son nom complet Tufan Moussavi Al Gharavi – compte plus de 3 400 abonnés, les publications s'arrêtent au 7 mai et cette même photo que l'on trouve sur Facebook, où il pose avec une jeune femme – dont il paraît complice – sur la route de Cannes.