Cannes 2019 : Monica Bellucci somptueuse sous la pluie auprès de Claude Lelouch

La 72 édition du Festival de Cannes, a vécu un nouveau temps fort samedi 18 mai avec la projection du film Les plus belles années d'une vie. Le réalisateur Claude Lelouch était fier de faire sa montée des marches avec ses comédiens.

Sur le tapis rouge, parsemé de gouttes de pluie en raison d'un temps maussade, on a ainsi pu voir l'actrice Monica Bellucci, une des stars du film. La belle brune de 54 ans, venue cette fois sans son compagnon Nicolas, avait opté pour une chic robe marine et noir signée Dior Haute couture, au décolleté plongeant. Une tenue accessoirisée par un collier Crocodile de chez Cartier. Elle a pris la pose avec Claude Lelouch, en smoking Dior et montre Van Cleef & Arpels au poignet, et ses camarades : Antoine Sire, Souad Amidou, Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant, Marianne Denicourt (habillée en Dior) et Tess Lauvergne.

Les plus belles années d'une vie, attendu dans les salles le 22 mai, était projeté hors compétition.

Le synopsis, rapporté par nos confrères d'AlloCiné : "Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un homme et une femme, dont l'histoire d'amour fulgurante, inattendue, saisie dans une parenthèse devenue mythique, aura révolutionné notre façon de voir l'amour. Aujourd'hui, l'ancien pilote de course se perd un peu sur les chemins de sa mémoire. Pour l'aider, son fils va retrouver celle que son père n'a pas su garder mais qu'il évoque sans cesse. Anne va revoir Jean-Louis et reprendre leur histoire où ils l'avaient laissée..."

Thomas Montet