Cannes – Brad Pitt : Quand il était avec Angelina Jolie sur les marches...

Le 21 mai 2019, Brad Pitt est venu au Festival de Cannes pour la présentation de son nouveau film et deuxième sous la direction de Quentin Tarantino, Once Upon a Time... in Hollywood. Très attendue, la star américaine de 55 ans promet un retour très classe sur les marches cannoises qu'il a déjà souvent gravies. En effet, il est venu sur la Croisette à plusieurs reprises, notamment avec son ex-femme, Angelina Jolie. Purepeople vous propose de retrouver les photos ultraglamour des Brangelina à Cannes.

Brad Pitt avait déjà assisté au Festival de Cannes en 2004 avec sa femme de l'époque, Jennifer Aniston, pour la présentation du blockbuster Troie. L'acteur a ensuite répondu aux invitations cannoises quand il est tombé l'amoureux d'Angelina Jolie. En effet, les Brangelina ont assuré cinq tapis rouges furieusement romantiques.

En 2007, le couple fera la présentation de deux longs métrages : Un coeur invaincu pour elle et Ocean's Thirteen pour lui. Forts de cette expérience, ils reviennent l'année suivante pour le tapis rouge de Kung Fu Panda, film d'animation dans lequel Angelina Jolie double la voix de master Tigress, puis celui du drame de Clint Eastwood, L'Échange. Enceinte des jumeaux Knox et Vivienne, elle était particulièrement resplendissante dans sa robe verte, au bras de l'homme de sa vie. Un mois et demi plus tard, le 12 juillet 2008, elle donnait naissance à ses bébés à Nice. Pour la présentation d'Inglourious Basterds en 2009, la comédienne trouve sa place dans la bande de Tarantino et gravit les marches avec son bien-aimé, son rouge à lèvres fatal est encore dans toutes les têtes. Le tandem sera de retour pour The Tree of Life en 2011, long métrage de Terrence Malik avec Brad Pitt, mais également Sean Penn et Jessica Chastain qui remportera la Palme d'or.

Cette année, Brad Pitt, divorcé d'Angelina Jolie, a gravi les marches du Palais des festivals au côté de ses partenaires dans Once Upon a Time... in Hollywood, Leonardo DiCaprio et Margot Robbie. Ce film de Quentin Tarantino, en compétition, nous entraîne en 1969 : la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue date, poursuivent leur carrière au sein d'une industrie qu'ils ne reconnaissent plus. Un red carpet qui est moins romantique peut-être, mais toujours terriblement hollywoodien !