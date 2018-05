Cannes : Samy Naceri in love, Jade Foret brille, Anne-Sophie Lapix à la cool...

Coup de mou au Festival de Cannes 2018. À la veille de la clôture, l'ultime montée des marches pour un film en Compétition officielle (Le Poirier sauvage, de Nuri Bilge Ceylan) s'est distinguée par une distribution bien moins fournie que les précédents soirs.

Avant l'arrivée du cinéaste turc Palme d'or en 2014 pour Winter Sleep, une flopée de personnalités a foulé le tapis rouge. En tête de liste notamment, notre Anne-Sophie Lapix nationale, qui a foulé le red carpet en solo dans une tenue plutôt décontractée. Non loin de la présentatrice de C à Vous et de sa consoeur Laurie Cholewa, on a croisé un Samy Naceri en pleine forme, radieux et pour le moins excité. L'ex-star de Taxi a monté les marches en compagnie de son amoureuse Marie, mais aussi de son frère Larbi. Najat Vallaud Belkacem a elle aussi pris à cette montée.

Jade Foret, qui s'était déjà distinguée la veille pour le film Carphanaüm, a quant à elle affiché sa plastique de rêve dans une robe scintillante, sous les yeux de la sublime Isabeli Fontana et de la non moins remarquée Alessandra Ambrosio. Martha Hunt, Neelam Gill, Alessandra Carrillo mais aussi Larisa Katz, palme de la robe la plus excentrique du jour, ont pris part à cette montée sans grandes stars.

Côté cinéma, on a pu croiser le truculent John Savage (Voyage au bout de l'enfer) au côté de sa chérie Bianca Blanco. Les frenchies Astrid Bergès-Frisbey, Elodie Bouchez et Nahuel Pérez Biscayart ont quant à eux pris à un hommage au directeur de la photographe Edward Lachman, non loin de Michael Pitt.

C'est ensuite Nuri Bilge Ceylan et son équipe, les acteurs Bennu Yildirimlar, Murat Cemci, Dogu Demirkol, Hazar Erguclu, Akin Aksu, le scénariste Ebru Ceylan, et le producteur Zeynep Ozbatur Atakan, qui ont clôturé la motnée. En course pour une deuxième Palme d'or dans sa carrière – il rejoindrait le cercle très fermé des 7 cinéastes à avoir remporté deux fois ce prix – Nuri Bilge Ceylan raconte dans Le poirier sauvage le retour dans son village natal d'Anatolie d'un jeune passionné de littérature qui rêve de devenir écrivain et met toute son énergie à trouver l'argent nécessaire pour être publié. Mais les dettes de son père finissent par le rattraper... Le film sortira en France le 15 août prochain.