Cannes – Uma Thurman : La star de Kill Bill devient présidente !

Pour succéder à Marthe Keller en tant que présidente du jury de la catégorie Un certain regard du Festival de Cannes, le choix s'est porté sur une autre figure féminine talentueuse du cinéma : l'actrice américaine Uma Thurman. Un beau cadeau pour celle qui fêtera ses 47 ans le 29 avril ! Elle a la belle responsabilité de présider la deuxième compétition de la Sélection officielle qui propose des oeuvres singulières dans leur propos et leur esthétique. Le lauréat de l'an dernier était le film The Happiest Day in the Life of Olli Mäki du réalisateur finlandais Juho Kuosmanen.

"En vingt ans de carrière, l'actrice américaine a démontré son audace et son goût du risque : révélée à l'âge de 17 ans dans Les Liaisons dangereuses de Stephen Frears et Les Aventures du baron de Münchausen de Terry Gilliam, elle devient la muse de Quentin Tarantino à travers Pulp Fiction (Palme d'or 1994) ou Kill Bill (volume 1 & 2), tous les deux présentés au Festival de Cannes. (...) Membre du jury présidé par Robert De Niro en 2011, Uma Thurman prolonge donc cette année l'expérience cinéphile en tant que présidente du jury Un certain regard", lit-on dans le communiqué de presse. On se souvient aussi de sa venue en 2014 avec Quentin Tarantino pour la clôture du Festival !

L'occasion de revoir (dans notre player) les plus belles photos sur le tapis rouge cannois de la mère de Maya, Levon et Rosalind.

Le Festival de Cannes se tient du 17 au 28 mai. La liste des films sélectionnés pour Un certain regard sera dévoilé le samedi 27 mai prochain.