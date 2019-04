CanneSéries : Eric Judor, Odile Vuillemin, PBLV et "Alice Nevers" à l'honneur

CanneSéries, saison 2, jour 2. Samedi 6 avril 2019, il y avait du beau monde au Festival international des séries de Cannes porté par Albin Lewi, son directeur artistique, Benoit Louvet, son directeur général, et Fleur Pellerin, sa présidente. Après l'avant-première de Vernon Subutex et l'hommage à la légendaire Diana Rigg, place à des curiosités internationales et des séries françaises populaires !

Sur le tapis rose bonbon de cette deuxième soirée se sont croisées les stars des Mystères de l'amour mais aussi celles de Plus belle la vie et d'Alice Nevers. Joakim Latzko, Elodie Varlet, Emanuele Giogi et Anne Decis ont ainsi représenté le feuilleton de France 3 qui cartonne. Les acteurs étaient attendus dimanche pour une rencontre avec leur public à l'espace Miramar.

La superbe Marine Delterme, héroïne d'Alice Nevers sur TF1, était accompagnée de ses collègues Pascale Breugnot, Jean-Michel Tinivelli et Vincent Mouluquet. Les acteurs doivent présenter un épisode inédit pour le plus grand plaisir des festivaliers.

Pour ce second tapis rouge, il fallait aussi compter sur Eric Judor et Odile Vuillemin. Les deux acteurs ont tous les eux eu droit à leur rendez-vous spécial. Samedi soir, Eric est venu parler de l'émission culte Destination : Séries, sur Canal Jimmy, dont il était fan dans les années 1990. Odile, star de Profilage pour ne citer que cette série, était attendue dimanche pour évoquer l'ensemble de sa carrière lors d'une rencontre.

Enfin, pas de festival sans compétition officielle. Damian Hardung, Leonie Wesselow, Danilo Kameridis, Matthias Murmann, Maximilian Mundt, Lena Klenke et Philipp Kassbohrer ont présenté samedi soir How To Sell Drugs Online (Fast), série allemande attendue le 31 ami sur Netflix. Également projetée samedi, la série Norvégienne Magnus, qui mélange enquête policière et mythologie scandinave, en présence de la créature star de la série ainsi que de son réalisateur Geir Henning Hopeland et de son créateur Vidar Magnussen.