CanneSéries : Franck Sémonin et George Blagden ouvrent le bal avec leur compagne

Versailles débarque sur la Croisette. Pour sa cérémonie d'ouverture, mercredi 4 avril 2018, la première édition du Festival international des séries de Cannes, CanneSéries, déroulait son tapis rose pour une avant-première de la saison 3 de la série Versailles de Canal+.

Pour présenter ce qui sera l'ultime saison de la série historique, les organisateurs du festival ont pu compter sur la présence de ses stars : George Blagden (Louis XIV), Alexander Vlahos (Philippe d'Orélans dit Monsieur) et la divine Elisa Lasowski (Marie-Thérèse d'Autriche). Celui qui incarne le Roi soleil et que l'on a vu cette année dans un épisode de Black Mirror (Netflix) était accompagné de celle qui partage sa vie, l'actrice Elinor Crawley (Viking, The White Queen).

Si le trio de Versailles était à l'honneur, cette première soirée de CanneSéries était l'occasion de retrouver d'autres visages familiers du petit écran comme l'actrice Louise Monot, le spécialiste du cinéma de Canal+ Laurent Weil, et même Lisandro Cuxi, vainqueur de The Voice 6. Les téléspectateurs de Section de recherches sur TF1 ont été gâtés puisque Xavier Deluc et Franck Sémonin étaient de la partie. Ce dernier est arrivé au bras de son épouse et mère de ses trois enfants, Hélène, ancienne championne d'heptathlon.

Le petit écran à l'honneur

CanneSéries est une manifestation qui met à l'honneur la création internationale. Le festival a été pensé par l'ancienne ministre de la Culture Fleur Pellerin en association avec le maire de Cannes, David Lisnard. Ces derniers ont reçu le soutien de la région PACA dont le président, Renaud Muselier, participait à cette soirée d'ouverture. La programmation du festival est signée Albin Lewi. En tant que directeur artistique, il a choisi dix oeuvres inédites que devra départager un jury présidé par le roi du polar Harlan Coben. Au programme : Aqui en la tierra de et avec Gael Garcia Bernal (Mexique), Cacciatore – The Hunter (Italie), Felix (Espagne), Killing Eve avec Sandra Oh de Grey's Anatomy (États-Unis), Miguel (Israël), Mother (Corée du Sud), State of Happiness (Norvège), The Typist (Allemagne), Undercover (Belgique) et When Heroes Fly (Israël).

CanneSéries proposera également une sélection de webséries ainsi que des avant-premières de prestige. Sont ainsi attendus Jean-Jacques Annaud avec l'adaptation du best-seller La Vérité sur l'affaire Harry Québert (avec Patrick Dempsey, un autre ancien de Grey's Anatomy), tandis qu'Harlan Coben, déjà adapté à plusieurs reprises sur grand comme petit écran, présentera sa première série : Safe (C8/Netflix) avec Michael C. Hall (Dexter ) et Audrey Fleurot.

Le festival se tient jusqu'au mercredi 11 avril.