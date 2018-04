CanneSéries : Ingrid Chauvin et Thierry Peythieu s'aiment devant Sandra Oh

Le premier festival international des séries de Cannes, CanneSéries, s'est poursuivi ce week-end. Dimanche 8 avril 2018, les festivaliers ont pu découvrir plusieurs oeuvres en compétition dont Killing Eve, qui marque le grand retour de Sandra Oh, presque quatre ans après son départ de Grey's Anatomy. Sur le tapis rose du festival, l'actrice canadienne de 46 ans a été chaleureusement applaudie. Ce fut le cas aussi de la très populaire Ingrid Chauvin.

La comédienne française était très attendue. Star de la série Demain nous appartient sur TF1, Ingrid Chauvin jouit d'une popularité qui force l'admiration. Et d'abord celle de son époux Thierry Peythieu qui lui faisait cette déclaration vendredi sur Instagram : "Tout simplement fier de toi... Tout simplement heureux de te voir traverser le temps, de te voir toujours au sommet de cette montagne si difficile à gravir. Aller toujours plus loin toujours plus haut, pour toi, pour les autres, sans jamais baisser les bras malgré l'adversité. Tout simplement fier de toi... #amourdemavie."

Sur le pink carpet du festival CanneSéries, Ingrid Chauvin a pris longuement la pose avec le père de son fils Tom (2 ans en juin), mais aussi avec Alexandre Brasseur avec lequel elle partage l'affiche de Demain nous appartient. Le gros succès de la chaîne TF1 célébrera son 200e épisode avec une invitée de marque, Mimie Mathy.

Dix nouveautés internationales

Ce dimanche soir, deux séries en compétition était à l'honneur. Elles seront départagées, parmi dix nouveautés internationales, par le jury présidé par l'auteur de polar Harlan Coben. D'abord l'Américaine Killing Eve de Phoebe Waller-Bridge avec Jodie Comer et Sandra Oh. Entre comédie et thriller, Killing Eve suit un agent de sécurité qui ne parvient pas à réaliser son rêve de devenir espionne et se retrouve à devoir traquer une tueuse psychopathe. Le premier épisode vient à peine d'être diffusé sur BBC America qu'une seconde saison a déjà été commandée.

L'autre grande projection était celle de When Heroes Fly, l'une des deux séries israéliennes à l'honneur de ce premier CanneSéries : "Onze ans après, quatre amis, des vétérans de guerre des Forces spéciales, se rassemblent pour une dernière mission : retrouver Yaeli, la soeur de l'un d'entre eux", annonce le synopsis de cette série qui conduira ses héros jusqu'en Colombie. Omri Givon, créateur de la série, était présent avec ses acteurs Dan Mor, Ninette Tayeb, Tomer Kapon et Moshe Ashkenzi.

Créatrice du festival, Fleur Pellerin était bien évidemment sur la tapis rose avec toute son équipe mais aussi son époux, Laurent Olléon. CanneSéries a également pu compter sur la présence des stars de Chérif sur France 2, Aurore Erguy et Abdelhafid Metaldi, de Paula Beer (vue dans le très beau Frantz de François Ozon) ainsi que des équipes de deux autres séries en compétitions : les Allemands de The Typist, l'excellente Iris Berben en tête, et les Espagnols de Felix.