CanneSéries : "Vernon Subutex" et la légendaire Diana Rigg ouvre la saison 2

Après une première édition réussie, CanneSéries a rouvert ses portes le 5 avril 2019. Pour la soirée d'ouverture, les organisateurs ont proposé un programme impeccable avec l'équipe de Vernon Subutex, la star de The 100 Lindsay Morgan et la légende en bottes de cuir, dame Diana Rigg.

Sur un tapis rose et dans un Palais des festivals aux couleurs pop, Albin Lewi, le directeur artistique du CanneSéries, Fleur Pellerin, la présidente du festival, et Benoit Louvet, le directeur général du festival, ont accueilli leurs premières stars. C'est la série événement de Canal+ qui était à l'honneur : Vernon Subutex. Adaptée de la trilogie phénomène de Virginie Despentes, la série a été créée par Cathy Verney (Hard). Avant sa diffusion à partir du 8 avril sur la chaîne cryptée, Cathy Verney présente à Cannes les trois premiers épisodes. Elle était accompagnée de ses acteurs à commencer par Romain Duris, dans le rôle-titre de Vernon, un disquaire qui se retrouve à la rue mais qui, petit à petit, deviendra le centre d'intérêt de tous, et Céline Sallette, dans celui de La Hyène, une inspectrice aux méthodes expéditives. À leurs côtés, Philippe Rebot, Flora Fischbach et Athaya Mokonzi. Ce dernier incarne la rock star Alex Bleach dont la figure quasi christique et les confessions enregistrées sur vidéo hanteront toute la série.

Emma Peel et le caméraman

Avant la projection de Vernon Subutex, CanneSéries s'est ouvert en tissant un lien entre deux générations. D'abord, Lindsay Morgan, 29 ans, a reçu le Seriously Awards qui vient récompenser "des jeunes talents en plein essor, qui représentent à la fois Serieously mais aussi ses lecteurs de tous horizons" - ce prix est une collaboration avec Serieously.com qui accompagne les millennials au quotidien.

Dame Diana Rigg a ensuite fait son entrée en scène. Les plus jeunes la connaissent pour son rôle irrésistible de Lady Olenna Tyrell dans Game of Thrones. Les autres savent qu'elle est une icône, anoblie par la reine, depuis qu'elle a tenu le rôle d'Emma Peel dans Chapeau melon et bottes de cuir. À 80 ans, elle continue de jouer la comédie et donnait justement, samedi, une masterclass pour le festival. CanneSéries a tenu à lui remettre un Icon Award pour célébrer l'ensemble de sa carrière. Interrogée sur le combat des jeunes actrices pour l'égalité des salaires, Diana Rigg a rappelé qu'elle avait quitté Chapeau melon et bottes de cuir, rôle qui lui a offert la gloire, parce qu'elle avait découvert que le caméraman gagnait plus qu'elle : "Je n'avais rien contre le caméraman mais je me suis plainte, a-t-elle confié à l'AFP. On m'a traitée de tous les noms et je n'ai reçu aucun soutien." Pas même de la part de Patrick Macnee, alias John Steed, son partenaire à l'écran, souligne l'agence.

Dix séries en compétition

Cette année, entre les nombreuses séances spéciales et séries montrées hors compétitions (Des Mystères de l'amour à Alice Nevers en passant par la géniale et super sexy Now Apocalypse de Gregg Araki), dix séries inédites s'affronteront en compétition. Le jury est présidé par Baran bo Odar (créateur de Dark sur Netflix) et composé de Stephen Fry, Miriam Leone, Katheryn Winnick, le compositeur ROB et la jeune franco-anglaise Emma Mackey découverte en 2018 dans Sex Education (Netflix).

Vendredi soir, outre les talents et personnalités déjà citées, le tapis rose a été foulé par Gwenaëlle Chapuis, sous-préfète Nice-Montagne, Isabelle Gélinas et Guillaume Renouil, Franck Sémonin (Plus belle la vie) et sa femme Hélène, David Lisnard, maire de Cannes et sa femme Jacqueline Pozzi, journaliste à France 3 Côte d'Azur, l'homme d'affaires Maxime Saada et sa femme Sylvie, Vincent Sergère (cofondateur de l'agence Yes Darling) et Daphné Moreau. Fleur Pellerin a également pu compter sur la présence de son époux, Laurent Olléon.

Le Festival international des séries de Cannes, saison 2, se tient jusqu'au 10 avril.