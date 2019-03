Captain Marvel, puissante source d'inspiration de grands athlètes !

Captain Marvel et sa super-héroïne explosent le box-office français avec déjà plus de 2 millions d'entrées après deux semaines en salles. Derrière le costume de la femme extraordinaire, se cache l'actrice Brie Larson qui s'est entraînée pendant neuf mois avant le début du tournage pour incarner à la perfection son personnage surhumain. Sa devise est "Higher, Further, Faster", qu'on peut traduire en "plus haut, plus loin, plus vite", des mots illustrant son engagement physique mais également mental. Son travail est une source de motivation et il prend encore plus de puissance avec la participation de six athlètes français de haut niveau qui partagent leur expérience.

Ainsi, la danseuse professionnelle Denitsa Ikonomova, la capitaine de l'équipe de France de Handball féminin Siraba Dembélé, l'athlète handisport Jean-Baptiste Alaize, la footballeuse internationale Ada Hegerberg, la snowboardeuse paralympique Cécile Hernandez et l'ancien footballeur international Djibril Cissé expliquent dans une superbe vidéo comment ils arrivent à repousser leurs limites pour accomplir le meilleur, à force de travail et d'acharnement. Après visionnage, on parie que vous aurez envie de vous dépasser !

Captain Marvel, en salles depuis le 6 mars 2019 est l'histoire de Carol Danvers. Elle va devenir l'une des super-héroïnes les plus puissantes de l'univers lorsque la Terre se révèle l'enjeu d'une guerre galactique entre deux races extraterrestres.