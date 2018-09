Capucine Anav actrice : Au casting d'une série de TF1 !

Capucine Anav ne chôme pas du tout en cette rentrée 2018 ! Le 7 octobre prochain, l'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) lancera la deuxième saison de sa web-série, En coloc, sur YouTube. La jeune femme de 27 ans ne s'arrête pas là et va, de nouveau, se retrouver face à la caméra. Elle a en effet décroché un rôle dans la série Munch, dont la deuxième saison a été renouvelée. Cette dernière sera prochainement diffusée sur TF1.

Ce sont nos confrères du Paris Match qui ont annoncé la bonne nouvelle le 11 septembre 2018. Capucine Anav en a profité pour leur accorder une nouvelle interview. L'ex-star de la télé-réalité est notamment revenue sur son désir de devenir actrice. "Depuis toute petite, faire du théâtre est ma passion. J'ai pris plusieurs cours étant jeune. Aujourd'hui, à cause du manque de temps, je fais plutôt des stages intensifs. Si cette passion peut se transformer en métier, c'est génial", a-t-elle assuré avant d'ajouter : "En étant actrice, on peut vivre plusieurs vies. Le fait de jouer un personnage qui est à l'opposé du mien est excitant. De plus, même si cela ne se voit pas toujours au premier abord, je suis d'une grande timidité. Du, coup j'aime me cacher derrière un rôle. Je me sens libérée."

Si aucun détail n'a encore été révélé sur son personnage, Capucine Anav donnera la réplique à Isabelle Nanty, à Lucien Jean-Baptiste (qui a confirmé sa présence au Figaro), ou encore à JoeyStarr (qui a officialisé sa participation sur Instagram en mars dernier). Pour l'instant, TF1 n'a pas annoncé la date de diffusion de la saison 2 de Munch.

