Capucine Anav "agressée" par Cyril Hanouna : Elle réagit à la polémique

Début décembre une polémique a éclaté sur le plateau de Touche pas à mon poste sur C8. Dans ses 4/3, Jean-Luc Lemoine a dévoilé des images du plateau tournées durant la publicité sur lesquelles on pouvait voir Cyril Hanouna guider la main de Capucine Anav sur ses parties intimes alors qu'elle avait les yeux bandés. Une séquence qualifiée par certains d"agression sexuelle" et de "harcèlement".

Vendredi 10 mars, la jeune femme de 25 ans qui présentera son premier prime ce soir sur C8, Le Prime à Capu, est revenue sur ce moment et prend la défense de son patron. "Il avait un caleçon, ceinture, un jean, c'est un jeu. Cyril, c'est un enfant, il rigole pipi-caca. Et au final, nous aussi, ceux qui l'entourent, on a tous un petit côté enfant. Dans cette histoire, la première concernée, c'est quand même moi. Personne ne m'a demandé si ça m'avait choquée. Quand on connaît Cyril, pour lui, c'est limite comme si on lui faisait la bise. – Donc, le matin, il pose votre main sur sa bite ? – Non, pas tous les matins non plus", déclare-t-elle.

Puis, pour relativiser un peu plus le geste de Baba, celle dont Libé a tiré le portrait, poursuit : "C'est un jeu. Moi je fais souvent 'pouêt-pouêt camion' à Énora Malagré et on n'en fait pas toute une polémique."

Quelques jours après ce scandale, Cyril Hanouna avait déjà répondu aux détracteurs sur Twitter et dans son émission : "Les chéris, on est une famille ! Arrêtons de lire ou d'écouter les procureurs et continuons à nous amuser sans donner de leçons. #justkiffer. (...) On essaie de donner le bon exemple ici. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'on donne le mauvais exemple. On veut donner l'exemple d'une bande qui s'éclate. C'est une famille et elle s'agrandit tous les jours. Je sais que ça embête pas mal de gens."