Capucine Anav au théâtre : Sensuelle et souriante pour les répétitions

À partir du 21 septembre, Capucine Anav dévoilera ses talents de comédienne dans la pièce La Fève du samedi soir au Apollo Théâtre à Paris. Avant le grand saut, l'ex-chroniqueuse s'est donnée à fond lors des dernières répétitions.

Moulée dans une robe de couleur claire et munie de bottines à talons aux pieds, Capucine Anav déclame son texte, entourée de ses partenaires, Patrick Veisselier et Renaud Roussel et du metteur en scène et auteur, Éric Delcourt.

La jolie brune de 26 ans, visiblement à l'aise sur scène, réalise un rêve d'enfant. En juin dernier, alors qu'elle revenait sur les raisons de son départ de TPMP, Capucine Anav ne cachait pas ses envies de faire du théâtre au site Gala : "Si je n'avais pas pris la décision d'arrêter TPMP, je sais pertinemment qu'à la rentrée, si je lui avais demandé de venir une fois par semaine ou deux fois par mois, il aurait fait appel à moi. Cyril est adorable avec ses chroniqueurs. Il ne nous laisse pas tomber." Et d'ajouter : "J'ai toujours rêvé de faire de la comédie, alors je me dis que c'est le moment d'essayer."

En ce qui concerne la pièce, voici son résumé : Employé au ministère des Finances, Pierre mène l'existence morne et routinière d'un quadra célibataire, naïf et ronchon, dont le seul rayon de soleil est son habituel rendez-vous cathodique avec Barbara Sunshine, pétillante et très sexy Miss météo de la TNT. Il se trouve que Barbara est, sans qu'il le sache, sa nouvelle voisine de palier. Un samedi soir, à cause d'une étourderie, Barbara, en plein désarroi amoureux fait irruption chez Pierre. Au fil d'une soirée improbable, s'installe un inattendu jeu de séduction entre la star et son fan. Mais c'est sans compter sur l'arrivée intempestive d'Andréas, photographe de guerre et séducteur un peu trop sûr de lui, qui déboule afin de renouer avec Barbara. Celle-ci improvise alors une manipulation vengeresse qui déclenche une cascade de quiproquos. Dans cet embrouillamini, la Miss météo aura bien du mal à faire la pluie et le beau temps !