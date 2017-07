Capucine Anav : Body sexy et beaucoup trop échancré, elle met le paquet !

Même en vacances à l'autre bout du pays, Capucine Anav ne lésine pas sur les moyens pour être la plus sexy ! Comme l'atteste l'un des derniers clichés qu'elle a postés sur Instagram, du côté de La Grande-Motte, il fait chaud... très très chaud.

Simplement vêtue d'un petit body jaune beaucoup trop échancré, l'ancienne chroniqueuse de Touche pas mon poste a fait sensation sur la Toile. Avec son corps de rêve, la jeune Lyonnaise de 26 ans fait tourner les têtes : pas moins de 22 000 personnes ont mentionné qu'elles "aimaient" la photo. Et les commentaires ? La plupart sont très positifs : "Je t'adore Capucine tu vas nous manquer l'année prochaine dans TPMP", "Super bombe et ce maillot te va à ravir et met bien en valeur tes beaux atouts j'adore", "Toujours la classe", "Tu es trop belle comme d'hab", "Magnifique", "La beauté" ou encore "Sublime Capu", lit-on.