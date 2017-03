Capucine Anav : Claquage en plein rapport sexuel, sa nouvelle confidence coquine

Capucine Anav a une nouvelle fois évoqué sa vie sexuelle à la télévision ! Dans Il en pense quoi Matthieu ? (C8), la chroniqueuse a d'ailleurs fait rire l'assemblée avec sa nouvelle anecdote.

Réagissant à une information disant que la danseuse Fauve Hautot aurait déjà eu une expérience sexuelle sur un rond-point, moment d'extase lors duquel elle se serait blessée, celle qui a récemment dévoilé avoir eu un crush pour Julien Castaldi, fils de Benjamin Castaldi, et pour Noé Elmaleh, fils de Gad Elmaleh, a lâché, sans gêne : "Moi je me suis déjà fait un claquage [en faisant l'amour, NDLR] !"

Une phrase lancée avec un naturel déroutant, qui a beaucoup fait rire Emilie Lopez, Caroline Ithurbide et Matthieu Delormeau. "Bah quand on a pris la jambe bah... ça a claqué quoi !", a continué l'ex-compagne de Louis Sarkozy.

Intrigué, l'animateur qui prend tous les vendredis le relais de Camille Combal, a tenté d'en savoir plus... et a obtenu gain de cause : "On me l'a amenée très loin et je n'étais pas chaude. Bref, on s'en moque !"

"Echauffez-vous avant de faire l'amour", a finalement conclu Matthieu Delormeau. Et il n'a pas tort !