Capucine Anav : Clashée par un internaute, elle pousse un coup de gueule !

Très active sur les réseaux sociaux, Capucine Anav partage ses photos de vacances, de tournage... ou encore des publications sponsorisées. Comme bon nombre d'influenceurs sur la Toile, l'ex-chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) se voit proposer des collaborations avec certaines marques. Lundi 24 juillet 2017, la jolie brunette de 26 ans a posté un cliché de sa nouvelle montre Fossil.

Et il n'en fallait pas plus pour attirer la curiosité de certains de ses fans. "Tu as été payée combien pour faire toutes ces publicités Capucine ?", s'est alors interrogé l'un d'entre eux. Et la comédienne de répondre ironiquement : "1 million d'euros." Puis, plus sérieusement, Capucine Anav a fini par donner quelques informations à cet internaute : "Honnêtement pas grand-chose parce qu'en vrai les posts que j'accepte ce sont des posts que je pourrais faire gratuitement tellement j'aime le produit !"