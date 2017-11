Capucine Anav complexée par son poids : "Je n'arrive pas à grossir"

Après avoir quitté Touche pas à mon poste (C8) en juin dernier, Capucine Anav lance sa carrière de comédienne au théâtre. Ainsi, elle joue dans La fève du samedi soir à l'Apollo Théâtre. En pleine promo, l'ex-chroniqueuse de Cyril Hanouna était l'invitée de Jordan de Luxe lundi 31 octobre 2017, sur les ondes de Voltage.

L'occasion pour Capucine Anav d'évoquer son poids, un "très gros complexe". La brunette de 26 ans confie être très gourmande, même si "on dirait pas comme ça". "Il y a des gens qui ont la phobie de grossir, poursuit-elle. Et moi, il n'y a pas de terme à cette maladie, mais j'ai la phobie de la maigreur. (...) J'angoisse de perdre un ou deux kilos."

Et d'avouer : "Mon but dans ma vie c'est de prendre du poids, mais je n'y arrive pas. Je pèse 43 kilos, et c'est un miracle." Capucine Anav déclare même que "parfois ça peut être très blessant" qu'on lui rappelle qu'elle est mince. "Je le prends pareil que quand tu dis à quelqu'un 't'as grossi'", assure-t-elle.

Sur les réseaux sociaux, celle qui anime désormais une émission de e-sports du C8 est souvent la cible de critiques à ce sujet. Lorsqu'elle poste une photo en bikini, Capucine Anav est qualifiée de "trop maigre" ou encore "anorexique". "C'est ma morphologie, je suis comme ça. Dans ma vie, je n'ai jamais dépassé les 45 kilos. Et pourtant, je mange du McDo, je mange entre les repas...", confiait-elle déjà au micro de Sam Zirah en septembre dernier.