Capucine Anav de retour dans TPMP ? Elle fait une révélation...

En juin dernier, Capucine Anav annonçait son départ de Touche pas à mon poste (C8). Celle qui officiait comme chroniqueuse de Cyril Hanouna indiquait à nos confrères de Gala ne plus trouver sa place au sein de la bande et vouloir se concentrer sur sa carrière de comédienne. Deux mois après avoir quitté TPMP, la jeune femme de 26 ans s'exprime une nouvelle fois sur son choix, cette fois auprès de nos confrères de Télé Loisirs.

Ainsi, elle confie ne pas avoir totalement abandonné le programme : "On pourra toujours me revoir en invitée dans Touche pas à mon poste", assure-t-elle. Et de répondre aux mauvaises langues : "Je ne suis en froid avec personne, je suis partie en bons termes. Et je continuerai à regarder l'émission quotidiennement."

Je ne regrette rien

Dans les colonnes de Télé Star aussi, la comédienne en devenir se penche une nouvelle fois sur son départ de TPMP. Et Capucine Anav l'assure, elle n'a aucun regret. "Je ne regrette jamais rien", lâche-t-elle d'ailleurs. "Ça a été une année extraordinaire. J'ai eu une chance incroyable de travailler avec Cyril, poursuit la jolie brune au casting de Fort Boyard ce samedi 26 août 2017. J'ai appris beaucoup de choses avec des experts de la télé que sont les chroniqueurs. Ils ont tous été aux petits soins avec moi, même Gilles Verdez ! Ça a été une très belle aventure."

Celle qui foulera les planches du théâtre Apollo à Paris dès le 21 septembre pour La fève du samedi soir ne fait donc pas partie des quelques chroniqueurs ayant quitté TPMP souhaitant faire leur retour. Pour rappel, Benjamin Castaldi avait confié au micro d'Europe 1 que "certains qui sont partis veulent déjà revenir".

En plus de Capucine Anav, Thierry Moreau, Enora Malagré, Danielle Moreau et Cauet ont également annoncé leur départ de Touche pas à mon poste. Si Thierry Moreau sera de retour à l'antenne de la matinale de CNews et Cauet débarque sur Virgin Radio, pour l'heure l'avenir des autres chroniqueurs reste flou.