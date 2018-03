Capucine Anav, des "propositions sexuelles" : "Ça m'est arrivé"

Le 8 mars prochain sortira Authentique (aux éditions Hugo Doc), le livre autobiographique de Capucine Anav. À cette occasion, l'ancienne chroniqueuse de TPMP a accordé une interview à la chaîne YouTube Kees pendant laquelle elle a notamment évoqué le sujet de la promotion canapé. Un thème dont elle a parlé dans son ouvrage.

Après avoir assuré qu'elle n'avait jamais accepté de propositions sexuelles afin d'accéder à un poste dont elle rêvait, celle qui s'est fait connaître dans Secret Story (saison 6, en 2012) a donné un conseil aux jeunes femmes qui la suivent : "C'est difficile. J'arrive mieux à m'exprimer sur ce sujet à l'écrit qu'à l'oral. Les conseils que je pourrais leur donner, ce sont les mêmes que je me suis donnée quand ça m'est arrivé. C'est de ne pas se laisser faire et de ne pas accepter de coucher avec un tel ou un tel et de ne pas accepter des propositions sexuelles juste pour réussir. Au contraire !"

Capucine Anav n'a jamais cédé et elle n'en est pas peu fière : "Aujourd'hui, je me regarde dans le miroir et je suis contente. Je me dis que tout ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est par moi-même."

La belle brune de 26 ans a déjà une belle carrière. Après avoir participé à Secret Story, on lui a proposé de s'envoler pour la Floride afin de tourner Les Anges 5, en 2013. La même année, elle est devenue chroniqueuse pour TV Magazine, puis le Mag. Elle a fini par quitter NRJ12 en mars 2016. Six mois plus tard, elle fait ses premiers pas dans Touche pas à mon poste et Il en pense quoi Camille ? Elle a quitté l'émission de Cyril Hanouna à la fin de la saison et s'est vue proposer l'animation du programme E-Sports European League.

Capucine Anav n'a pas seulement évolué à la télévision. En plus d'avoir été chroniqueuse pour l'émission radio de Mikl en 2015, durant quelques mois, elle a produit et joué dans sa web-série En coloc'. Elle a également fait ses premiers pas au théâtre l'an dernier dans La Fève du samedi soir.