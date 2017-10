Capucine Anav dévoile son salaire pour Secret Story !

Capucine Anav a fait son retour dans Touche pas à mon poste (C8) lundi 23 octobre 2017, mais en tant qu'invitée cette fois. L'ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna est venue promouvoir la pièce La Fève du samedi soir, dans laquelle elle joue depuis le 28 septembre dernier, à l'Apollo théâtre. Mais elle n'a pas échappé à une petite question sur Secret Story, émission qui l'avait révélée en 2012.

En effet, Baba l'a interrogée sur son salaire. L'occasion d'apprendre qu'à l'époque, les habitants de la Maison des Secrets étaient payés à la semaine. "Je crois que maintenant, les candidats sont payés à la saison", a-t-elle précisé. Et de poursuivre : "Je crois que c'était 500 euros la semaine. J'ai gagné plus avec les photos presse qu'ils vendent après, qu'en participant au jeu." Capucine Anav était donc aux anges quand on lui a dévoilé le cachet qu'elle toucherait pour le tournage des Anges de la télé-réalité 5 (2013).

En janvier dernier dans Il en pense quoi Camille ?, la pétillante brune de 26 ans avait en effet révélé ce salaire, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le montant donne le tournis : "En salaire brut, par semaine, sachant qu'on est parti neuf semaines, je crois que je touchais à peu près 2800 euros par semaine, ça m'a fait un contrat d'à peu près 25 000 euros."