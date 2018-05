Capucine Anav "en dépression": "Mes parents ont appris des choses par la presse"

Révélée dans Secret Story 6 (TF1) en 2012, Capucine Anav est par la suite devenue chroniqueuse sur NRJ12. Mais, rapidement, la jeune femme a tout plaqué. La raison ? Une dépression sévère entraînant perte de poids et crises d'angoisse, entre autres. Depuis, la brunette de 27 ans va mieux... ou presque. Sur les ondes de Voltage, au micro de Jordan Deluxe, elle évoque quelques moments difficiles notamment vis-à-vis de ses proches.

"Il y a eu des choses que mes parents ont appris par la presse et non par moi-même. Ça m'a quand même mis en dépression toutes ces histoires-là...", lance alors Capucine Anav. La jeune femme fait ici référence à certains points de sa vie privée et surtout amoureuse. "Ça arrive dans un couple qu'on se sépare, qu'on se remette ensemble. Ou parler de l'avenir, d'aller un peu plus loin ensemble... Ce sont des choses que tu as envie d'annoncer toi-même à tes parents", confie-t-elle.

L'ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8) fait ainsi référence à son histoire d'amour avec Louis Sarkozy, fils de l'ex-président de la République Nicolas Sarkozy. Bien que tout soit aujourd'hui terminé entre eux, Capucine Anav garde une belle image de cette idylle : "On a vécu une très belle histoire d'amour, ça a été quelqu'un de très important pour moi, on s'est aimé à la folie tous les deux et il a été là pour moi dans les moments difficiles."

Depuis, la jeune femme avait retrouvé l'amour dans les bras d'Alain-Fabien Delon, fils du célèbre Alain Delon. Mais malheureusement l'histoire d'amour n'a été que de courte durée. Comme le révélaient nos confrères de Public, après avoir emménagé ensemble en janvier 2018, les tourtereaux ont pris la décision de se séparer. Aux dernières nouvelles, Capucine Anav est donc un coeur à prendre...