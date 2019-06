Capucine Anav en robe fendue, escortée par Alain-Fabien et Anthony Delon

Une fois encore, le Global Gift Gala a réuni de nombreuses personnalités pour sa nouvelle édition parisienne de ce 3 juin 2019. Chanteurs, comédiens, danseurs et diverses personnalités françaises et internationales se sont retrouvés à l'hôtel Four Seasons George V pour une soirée de charité.

Inséparables, Capucine Anav et Alain-Fabien Delon étaient sans conteste l'un des couples phares du gala. Après s'être illustré dans les gradins de Roland-Garros la semaine dernière, le couple s'est mis sur son trente-et-un lundi soir. L'animatrice télé de 28 ans a fait une arrivée remarquée dans sa robe fendue au décolleté profond signée Stevens Ishay Couture. En plus d'être escortée de son petit ami, élégant dans son costume trois-pièces, la jeune femme a passé la soirée en compagnie de son beau-frère Anthony Delon, également de la partie.

Après avoir pris la pose devant les photographes, le joyeux trio a pris place dans la salle de réception. Il a ensuite pu apprécier les performances de Madame Monsieur et Lartiste sur son titre Chocolat, non loin d'autres célébrités telles que Lorie, Gary Dourdan, Denitsa Ikonomova, Frédérique Bel, Olivier Dion ou encore Flora Coquerel. Tous ont ainsi pu assister à la traditionnelle vente aux enchères caritative et à la remise des prix. Présente pour l'occasion, l'Américaine Rose McGowan a reçu le Global Gift "Women Empowerment" Award, tandis que la footballeur Mamadou Sakho est reparti avec le Global Gift "Our Heroes" Award. Ce dernier s'est d'ailleurs joint à la vente aux enchères en proposant un maillot dédicacé et deux places pour le premier match de la Ligue des champions 2019-2020 du PSG (son ancien club). Le lot a permis de rapporter 2500 euros.