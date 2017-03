Capucine Anav : Entrée ratée et danse torride dans Le Prime à Capu !

Le 15 décembre dernier, Capucine Anav décrochait un prime face à Matthieu Delormeau. Son émission, intitulée Le Prime à Capu, a été diffusée vendredi 10 mars, sur C8. Entourée des chroniqueurs de Touche pas à mon poste, la pétillante brune de 25 ans est revenue sur les plus grands malaises à la télévision. Un thème qu'elle ne connaît que trop bien !

Elle a d'ailleurs vécu un nouveau moment assez embarrassant en début d'émission. Prise de court par Cyril Hanouna, Capucine Anav n'a pas eu le loisir de faire une entrée à la Beyoncé comme elle le souhaitait. La musique s'est en effet lancée avant qu'elle soit prête. Elle a également dû faire face à un léger problème de micro. C'est donc avec quelques secondes de retard que l'ex-candidate de Secret Story a rejoint les belles danseuses qui l'accompagnaient pour sa prestation torride.

Capucine Anav n'a heureusement pas été perturbée bien longtemps par ce léger contre-temps et a réalisé une danse très sexy, vêtue d'un petit body scintillant et de cuissardes. De quoi donner envie à la production de Danse avec les stars de faire de nouveau appel à elle pour la saison prochaine ? La jeune femme n'a jamais caché vouloir participer au célèbre concours de danse de TF1 et a malheureusement été éconduite l'an dernier. "Capu" a tout de même fait de nouveaux appels du pied à la production dans Touche pas à mon poste ou encore Il en pense quoi Camille ?. Cyril Haouna l'a toutefois prévenue : il n'est pas prêt à la laisser partir pour de nouvelles aventures.

Du côté des audiences, Le Prime à Capu a attiré 689 000 téléspectateurs, soit 3% de part de marché.