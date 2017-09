Capucine Anav et l'escorting dans la télé-réalité : "On m'a jamais proposé !"

Le 24 septembre 2017, un témoignage anonyme diffusé dans Les Terriens du dimanche (C8) de Thierry Ardisson soulevait le problème de l'escorting dans la télé-réalité. Si aucun nom n'avait été révélé ce jour-là, Capucine Anav (26 ans) a décidé de réagir à la polémique qui a suivi... Ne serait-ce que pour faire entendre qu'elle n'a bien sûr rien à voir avec tout ça !

Interrogée par nextplz.fr, l'ex-chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) que l'on peut désormais retrouver sur les planches à Paris dans La Fève du samedi soir a tout d'abord commenté : "Ça ne me surprend pas. Ce qui me fait rire d'ailleurs, c'est que la personne qui m'avait donné un surnom pas très sympa à l'époque de Secret Story ["Capute", ndlr], je ne citerai aucun nom, cette personne-là, j'ai appris par la suite en sortant qu'elle était escort-girl, en fait !"

Et la starlette en couple avec Alain-Fabien Delon de statuer : "Après, moi, je juge personne, chacun fait ce qu'il veut. La polémique ne me choque pas puisque déjà à l'époque j'en connaissais déjà quelques-unes qui faisaient ça. Moi, on m'a jamais proposé. (...) On peut très bien faire de la télé-réalité et être clean ! Il y en a plein qui aujourd'hui sont responsables de boutiques et qui font des métiers extraordinaires. Il faut suivre le bon exemple et ça, ça s'appelle l'intelligence."



Pour rappel, le témoin anonyme interrogé par Jeremstar dans Les Terriens du dimanche avait révélé : "Ça me choque de voir des collègues de tournage se livrer à ce genre de pratiques, et même à la scatophilie. (...) Ça a lieu dans la villa, dans la salle de bain, je les vois revenir, elles ont pris leur douche, elles ont les cheveux mouillés et finalement, sans tabou, elles en parlent ouvertement. (...) J'ai compris que j'avais mis les pieds dans un réseau de prostitution. Il y a cette candidate qui est la mère maquerelle, elle travaille dans ce milieu-là depuis plusieurs années, et elle recrute dès qu'il y a une nouvelle recrue de télé-réalité plutôt sexy. Elle la recrute pour la vendre et prendre des commissions sur elle en fait."